ALD en LeasePlan goedgemutst fusie in; sterke leasemarkt en dure occasions stuwen resultaten

LeasePlan boekte in het eerste kwartaal een omzet van €2,7 miljard, een stijging van 15,1% ten opzichte van de eerste drie maanden van 2022. Daarbij groeide de opbrengst uit verkochte auto’s met 19,3% tot €966,7 miljoen. Aan leasecontracten harkte LeasePlan €1,7 miljard binnen, een stijging van 12,9%.

ALD zag zijn omzet uit leasecontracten met 63,3% stijgen tot €541,1 miljoen. De opbrengst uit de verkoop van verkochte auto’s daalde wel van €215,2 miljoen naar €190,5 miljoen, maar de gemiddelde winst per verkochte auto ligt met €2535 nog steeds extreem hoog, benadrukt het leaseconcern. Die lag in het eerste kwartaal van 2022 op €3101. Onder de streep hield ALD een netto-inkomen van €315,5 miljoen over, 22,4% meer dan het eerste kwartaal van vorig jaar.

Vloot

ALD en LeasePlan hebben een vloot van respectievelijk 1,4 miljoen (+3,2%) en 1,7 miljoen (+12,9%). Tex Gunning, ceo van LeasePlan: „De vraag naar abonnementen op duurzame auto's groeit sterk in alle klantsegmenten. Ook de sterke occasionmarkt droeg bij aan de uitstekende resultaten.”

Van alle nieuwe auto’s die LeasePlan in het eerste kwartaal aan zijn vloot heeft toegevoegd, is inmiddels 31% elektrisch. LeasePlan zag uiteindelijk zijn nettoresultaat met 10,3% dalen tot €323,1 miljoen, maar dat is inclusief desinvesteringen.

Afstoten

Om op 22 mei de fusie te kunnen afronden en de goedkeuring te krijgen, heeft zowel LeasePlan als ALD wat activiteiten moeten afstoten. LeasePlan moet zich terugtrekken uit Tsjechië, Finland en Luxemburg. ALD stopt met leasecontracten in Ierland, Noorwegen en Portugal. Met een wagenpark ruim drie miljoen auto’s worden ALD en LeasePlan samen een van de grootste spelers op het gebied van het leasen van auto’s aan bedrijven en particulieren.