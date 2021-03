Forse groei beursnieuweling InPost

InPost heeft in Polen een heel netwerk van zogeheten Automated Parcel Machines (APM's), die bijvoorbeeld bij supermarkten, tankstations of ov-punten staan. Dat zijn kluizen waar pakketjes afgeleverd kunnen worden, die mensen vervolgens kunnen ophalen. Buiten Polen is InPost al actief in het Verenigd Koninkrijk met APM's.

Doordat consumenten door winkelsluitingen veelal gedwongen waren om online te winkelen, steeg het aantal pakketten dat via InPost werd afgeleverd tot 310 miljoen.

„Tegen de achtergrond van de coronapandemie, die de verschuiving naar een digitale economie meer vaart gaf, heeft InPost een uitstekend jaar achter de rug. We namen meerdere stappen om onze pan-Europese groeistrategie te versnellen en hebben prachtige resultaten geboekt”, meldt topman Rafał Brzoska.

Het bedrijf maakte eind januari de gang naar de Amsterdamse effectenbeurs tegen een emissieprijs van €16. Na een voorspoedige start gleed de beurskoers weg tot €14,69 bij het slot op maandag.