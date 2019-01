’Soms advies dat tegen het zere been is’

Goed nieuws voor de drie kinderen van Arjan Vliegenthart: nu hun vader geen SP-politicus meer is, kunnen ze hem wat vaker „met begerige ogen” aankijken als ze samen door de speelgoedwinkel lopen. Afdragen aan de partijkas hoeft niet meer nu de gereformeerde socialist directeur is van financieel voorlichtingsbureau Nibud. „Het is bijna alsof ik elke maand salaris én vakantiegeld krijg”, zegt de voormalige Amsterdamse wethouder over zijn nieuwe financiële situatie. „En dan kan ik die ogen niet weerstaan. Ik doe ook heus wel eens een impulsaankoop.”

Wat koopt u dan?

„Mijn zoon is groot fan van Ninja Go, dat is Lego. En mijn dochters zijn vooral in de fase dat ze slijm maken bijzonder leuk vinden..”

En iets duurs voor uzelf?

„Laatst weer eens ’n fiets.”

Dat valt nog mee.

„Spaarzame calvinist, hè.”

Dus u beheert thuis ook de huishoudpot?

„Nee, dat doen we samen. We hebben een Excelsheet, daar staan de maandelijkse inkomsten en uitgaven in. En ook voor ons is het soms puzzelen – zoals in heel veel gezinnen gaat er soms meer uit dan erin komt. En ik ben me er goed bewust van dat dat bij heel veel gezinnen zo is. Niet alleen bij mensen met een krappe beurs.”

Zouden die gezinnen niet gebaat zijn bij wat meer calvinisme?

„Nou, ik denk dat onze samenleving verandert, waardoor mensen vaker buiten hun schuld in de financiële problemen kunnen komen. Je hebt gezien hoe de crisis en de flexibilisering er echt in hebben gehakt. Door die flexibilisering gaan de inkomsten van een heel deel van de samenleving veel meer fluctueren. Die mensen moeten dus hogere buffers aanhouden, maar kun je dat van ze vragen? Het pensioenstelsel is een ook groot vraagstuk. En de energietransitie. Dat is niet alleen door individuele spaarzaamheid op te lossen.”

Een groot deel van de kosten van de klimaatplannen lijkt bij de burger te worden neergelegd, met het idee dat die dat wel terugverdient.

„Het allerbelangrijkst is om transparant te zijn. Dat we alles goed laten doorrekenen, zodat we weten wat het de consument gaat kosten. En als gekozen wordt voor lastenverzwaring, dat dat ook eerlijk wordt gezegd. De vraag is: wat mag een beter milieu – want niemand is tegen een beter milieu – de huishoudportemonnee kosten, en hoe worden die kosten verdeeld over de samenleving? Daar moet inzicht over komen, en het Nibud werkt daar graag aan mee, zodat het debat op een goede manier gevoerd kan worden.”

Mist u de rechtstreekse politieke invloed al?

„Nee. Ik heb van mijn tante Marja van Bijsterveldt (oud-minister, nu de burgemeester van Delft, red.) geleerd dat als je aan de macht komt, de macht ook aan jou komt. En dat is niet altijd goed voor een mens. Ik had hiervoor met een begroting van €1 miljard veel invloed, maar die heb ik ook weer losgelaten. En nu ben ik terug op mijn oude stiel: onderzoek doen. Als wethouder ben je meer van de reflexen en niet zo van de reflectie. Hier heb ik af en toe tijd om na te denken.”

Beleidsmakers nemen het Nibud serieus. Wat is uw boodschap aan hen?

„Dat het soms wijs is om in plaats van zwemvesten uit te delen, hekjes te plaatsen bij de afgrond. Wij geven heel concrete adviezen aan burgers, over onderwerpen van zakgeld tot uit je schulden komen. Dat zijn zwemvesten. Wat ik aan beleidsmakers wil meegeven is dat zij de verantwoordelijkheid dragen om op plekken waar sommige mensen in de afgrond dreigen te vallen, een hekje neer te zetten.”

U wilt het Nibud overbodig maken.

(Lacht) „Bij voorkeur, ja. Ik vrees dat het een schier onmogelijke opgave is, maar als het ons lukt om onszelf overbodig te maken, dan zou ik dat heel goed vinden.”

Waar moeten beleidsmakers het eerste hekje neerzetten?

„Een heel concreet hekje is ons pleidooi dat zzp’ers verplicht pensioen opbouwen. Dat helpt mensen, omdat ze geneigd zijn de korte termijn belangrijker te vinden dan de lange termijn. Dat is een hekje, maar wel eentje waarmee je ervoor zorgt dat ouderdom en armoede voor die groep niet meer hand in hand gaan. En nog eentje: mensen die financiële problemen krijgen omdat ze de instanties niet kunnen vinden, of moeite hebben met het aanvragen van toeslagen. Instanties hebben zich onvoldoende vindbaar gemaakt. Dan moeten we toch vaststellen: we hebben dat stelsel met elkaar redelijk complex gemaakt.”

U wilt ook dat banken hun dienstverlening op kinderen aanpassen, zei u deze week.

„Met de opkomst van contactloos betalen onthouden kinderen hun pincode niet meer. Zou het dan niet wijs zijn om het bedrag dat je met een jeugdrekening contactloos kan pinnen niet €25 te laten zijn, maar €5, zodat kinderen hun pincode vaker moeten gebruiken? Dan komt er extra bescherming, juist voor een kwetsbare groep. Zo moet je op verschillende terreinen kijken: waar zit de goede balans tussen vrijheid om te kunnen kiezen, en ervoor zorgen dat niet te veel mensen in het ravijn storten door die keuzevrijheid?”

Al die voorstellen klinken toch vrij betuttelend.

„Ik vind het prima als iemand die pinlimiet voor zijn kind naar boven wil bijstellen, maar laten we nou eens beginnen met €5, en als je het anders wilt, dat je dan contact met de bank opneemt. Dat vind ik niet betuttelend. En met die zelfstandigen: ja, voor een deel dwing je mensen om pensioen op te bouwen. Maar volgens mij gaat het uiteindelijk om de vraag: is het maatschappelijk nuttig, ja of nee? Daar wil ik op getoetst worden, en dan neem ik op de koop toe dat sommige mensen zeggen: daar heb je ze weer. Je moet soms ook adviezen geven die tegen het zere been zijn.”

Wij dachten zelf ook aan de spaarnormen die het Nibud adviseert, bijvoorbeeld €3000 voor iemand in de bijstand. Als je je daaraan houdt, moet je ineens lokale belasting betalen.

„Het is verdomd moeilijk om te sparen met een bijstandsuitkering. Maar er zijn mensen die het kunnen. Beleidsmakers moeten zich afvragen: wat voor overheid willen we voor onze burgers zijn? Het lijkt misschien verstandig om te zeggen: wie spaargeld heeft, betaalt belasting, maar je wilt ook dat mensen een buffer opbouwen. Als ze die niet hebben, en ze vallen over het randje, zijn de kosten veel hoger. Een huisuitzetting kost een ton per gezin. Dat leveren die belastingen niet op!”

Dus die vermogensgrens mag wel omhoog van u.

„Ik denk dat dat verstandig is. En dat is geen politieke opportuniteit, maar wetenschappelijke ratio. Mensen met geld achter de hand krijgen minder snel geldproblemen. En je moet het mensen met geldproblemen niet te lastig maken. Uit onderzoek blijkt dat door geldstress het IQ daalt. Mensen nemen dan eerder irrationele beslissingen.”

Waarom is het beleid daar dan niet op ingericht?

„Omdat al die inzichten nog door de zeef van politieke besluitvorming moeten. Beleid maken is verdomde moeilijk. Ik heb veel compassie met mijn oud-collega-wethouders. Het is om de dooie drommel niet eenvoudig, net als je huishoudboekje op orde houden. Maar dat is nog geen reden om er niet aan te beginnen.”