‘Deze idióte huizenprijzen pikken mensen niet meer’

Amsterdam - Eindelijk was er deze week een lichtpuntje aan de duistere horizon die de huizenmarkt heet: de huizenprijzen stijgen iets minder snel. Maar is dat genoeg goed nieuws voor de huizenkoper, of moet er meer gedaan vanuit de politiek om de huizencrisis op te lossen? En: wat moet je doen als je nu tóch een huis wilt kopen? Verslaggevers Martin Visser en Ruben Eg geven tips.