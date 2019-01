Van chocolademan tot miljonair

Dus begint hij een nieuw bedrijf Festina Lente waar hij jonge ondernemers met geld, maar vooral met advies te woord staat. ,,Weet je wat de truc is. Je moet buiten de box denken om te kunnen slagen. En dat kan ik.’’

We ontmoeten hem in zijn kantoor in Alkmaar, waar hij ook zijn enorme collectie karts heeft ondergebracht en waar hij een klein museum bouwt. ‘Leuk hè’, zegt de goedlachse Alkmaarder. ,,Het leven is toch lollig, als je gezond bent is er weinig aan de hand.’’

Dontje denderde eind vorig jaar de Quote 500 binnen toen hij zijn bedrijf Dobla, een wereldwijde leverancier van premium chocoladedecoraties, verkocht. ,,Mijn twee zonen wilden het niet overnemen. Waarom zouden ze ook? Zeven jaar geleden heb ik gezegd dat ik het zou gaan verkopen. Toen ben ik het als een echt bedrijf gaan opbouwen.’’

Dontje trok een ceo aan, een verkoopmanager en iemand die de branding deed. In vijf jaar tijd verdubbelde de omzet naar meer dan €55 miljoen. (,,Na de overname door Italiaanse Irca moet het naar €100 miljoen en dat gaat ze ook lukken.’’)

Kijk, zegt hij. ,,Ik heb het bedrijf voor verschrikkelijk veel geld (rond de €150 miljoen, red.) verkocht. Dat kon want het geld klotst tegen de plinten op, daar heb ik gebruik van gemaakt. Ik wilde het nu, want stel dat ik ziek wordt, dan komen kopers die je slachten, want het zijn hyena’s. Nu had ik de leiding.’’

Denk trouwens niet dat het makkelijk is om geld bij banken te stallen. ,,Je moet talloze paperassen invullen, je wordt er gek van en dan moet je ook nog een boeterente betalen. Heb ik dat weer’’, lacht hij.

Ik ben een rebel, zegt Dontje. ,,Denk niet dat alles in een keer lukte, vele malen heb ik op de rand van het faillissement gestaan. Maar je moet doorgaan. Niet lullen, maar doen. Dat is ondernemen.’’

Goed op school was hij niet. ,,Ik haalde mavo en havo met afkijken. Mijn ouders waren soms radeloos.’’

Maar aan hard werken had hij geen broertje dood. Al vroeg ging hij bij zijn vader, die een groothandel in bakkerijgrondstoffen had, op de vrachtwagen werken. Hij werkte vrijwel dag en nacht. Toch zegt hij: ,,Hartstikke leuk werk, heel gaaf. Je verdient het geld niet op kantoor maar op de weg.’’

Toen in 1989 de chocoladefabriek afbrandde, besloot hij een nieuwe te bouwen en alleen met chocolade door te gaan. In 1991 verkocht hij de groothandel (90% van de omzet) tot groot verdriet van mijn moeder, zijn vader was inmiddels overleden. ,,Ze heeft een maand gehuild’’, zegt Dontje. ,,Toch gedaan. Van begin af aan wilde ik marktleider in chocoladedecoratie worden.’’

En dat lukte hem. ,,Eigenlijk is dit een lachwekkend verhaal. Niemand weet dat je bestaat, maar in ieder dorp liggen je spullen.’’

Zijn strategie was landje pik, klantje pik en marktje pik, zegt hij. ,,Ik ben er trots op dat ik zelf nooit een klant heb verloren. Ik doe er ook echt alles om iemand te behouden. Maar het ging niet altijd goed. Ik kocht eens suikergoedfabriek. Dacht dat dit er goed bij zou passen. Wat een kut idee, was dat.’’

Rond 2000 bracht hij zijn decoraties met behulp van topchefs naar een premiumniveau. Toprestaurants gingen zijn chocoladedecoraties afnemen, vaak onder de naam van de chef. Ook de businessklas van Emirates, Singapore Airlines en KLM was klant.

,,Wij maken de chocolade niet zelf hè, legt hij uit. ,,Die komt van de fabrikanten Callebaut en Cargill, deze twee grootmachten beheersen de hele chocolademarkt. De kunst was iets speciaals te bedenken en dat massaal in de markt te zetten. Zo bedachten we chocoladestempels waardoor we massaal konden produceren. De mallen en gereedschappen maakten we zelf. Daar kan je poen mee maken, niet met chocolade en schaafsel.’’

In het begin bedacht hij eerst zelf allerlei dingen. Later hadden ze er een heel team voor. Er werden limoenen, citroenen, sinaasappels van chocolade gemaakt, en pitten van avocado’s. Ook werd de floating snowman bedacht, een sneeuwman op een chocolaatje dat op de koffie zweefde. Een van zijn bekendste producten was funnies ( gekleurde spoken) in de hagelslag.’’

In 2011 kwam hij via een kartvriendje in Vietnam terecht. Dontje verschoof de productie van de premium decoraties naar het Aziatische land. ,,We zetten daar gratis patisserie scholen op. Ook bouwde hij weeshuizen en werkplaatsen, en liet hij de meisjes gratis een opleiding volgen. Mooi hè.

Dat is echte rijkdom, dat ik dat iets kan doen voor die mensen. In een mooie auto rijden heeft me nooit geïnteresseerd en een jonge vrouw hoef ik ook niet. Ik ben al 30 jaar met dezelfde vrouw.’’