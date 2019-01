Column: Waarschuwingen genoeg

Columnist Jaap van Duijn. Ⓒ FOTO TELEGRAAF

Als we op de ramingen van de verschillende voorspelbureaus mogen afgaan, wordt 2019 voor de Nederlandse economie een heel redelijk jaar en ook 2020 ziet er eigenlijk nog prima uit. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dit jaar 2,2% economische groei, ABN Amro en ING gaan uit van 2,0% en Rabo zit daar een fractie onder met 1,9%. Volgens Rabo neemt de groei ’gematigd af’ en kunnen we in 2020 ook nog steeds van 1,7% uitgaan.