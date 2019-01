Beleggers jagen op kansen in 2019

Patrick Beijersbergen, schrijver van het boek Beleggen kun je zelf 2019, ziet ruwweg twee mogelijkheden voor beleggers. „Als je geen risico wilt lopen, zet je je geld op een spaarrekening.”

Maar wie niet schrikt van schommelende beurzen kan een deel van zijn geld in aandelen steken, stelt de beleggingsexpert. „Het is dit jaar niet echt lastig om een goed rendement te boeken met aandelen. We hebben eind vorig jaar een correctie gehad. De waardering van veel aandelen is nu een stuk aantrekkelijker.”

Dat geluid is breed in de markt te bespeuren. „Beleggers zijn echt te negatief geworden over aandelen. Een recessie zien wij nog lang niet”, zegt beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING Investment Office). ING kocht recent aandelen bij. ,,We merken zeker een afname van de verwachte bedrijfswinsten, iets waar beurzen op vooruitlopen. Maar andere categorieën dan aandelen zullen het niet veel beter doen. Neem goud. Dat presteerde met de tik op de beurs goed, maar zakt nu weer. Omdat beleggers zien dat aandelen nog voldoende opleveren.”

Modelportefeuille

Beijersbergen denkt dat beleggers vooral moeten kijken naar aandelen van gezonde bedrijven die een hoog rendement op hun eigen vermogen behalen en goed zijn voor een dividendrendement van minimaal 3%. Hij heeft voor dit jaar een modelportefeuille samengesteld met twintig aandelen, waaronder Aegon, Ahold, Alibaba, Apple, Celgene, KBC, Pfizer, Procter & Gamble en Shell.

De tip om het Amerikaanse biotechnologieconcern Celgene in de beleggingsportefeuille op te nemen, blijkt deze maand een klapper dankzij de $74 miljard kostende overname door Bristol-Myers. Wie in het nieuwe jaar in Apple is gestapt, kijkt door een omzetalarm echter aan tegen een verlies van 3%. „Maar Apple is bij de huidige koers wel heel aantrekkelijk”, aldus Beijersbergen.

Wie liever niet in individuele aandelen belegt, kan volgens de beursexpert een breed gespreide tracker op de MSCI World-index kopen. „Je doet het dan niet beter dan de markt, maar ook niet slechter.” Die tip komt vaker: veel winst komt er in 2019 wellicht niet, zorg er dan voor dat je in ieder geval niet te veel verliest. Dek je in met een hedge, bijvoorbeeld in valuta’s.

Volgens Beijersbergen zijn vastgoedfondsen ook het overwegen waard. „Dit zijn aandelen in bedrijven die in kantoren, winkels en woningen beleggen. Het koersrendement van vastgoedfondsen ligt meestal iets lager dan de rest van de aandelenmarkt, maar ze bieden een stabiel hoog dividendrendement.”

Obligaties

In tegenstelling tot aandelen ziet hij dit jaar weinig brood in Europese obligaties. „Als de rente op het huidige lage niveau blijft, kun je een rendement van ongeveer 1% behalen met obligaties. Maar daar ben ik niet tevreden mee. Bovendien ga je koersverlies lijden op obligaties als de rente gaat stijgen.”

Amerikaanse staatsobligaties bieden met ruim 3% rendement nog wel een redelijk inkomen. Wie voor de spreiding meer obligaties neemt, moet selectiever worden: de kwaliteit van Amerikaanse bedrijfsobligaties zakt, Europese bedrijfsschulden bieden straks een beter resultaat, aldus vermogensbeheerder T. Rowe Price.

Beijersbergen ziet niets in beleggen in de bitcoin of goud. De bitcoin kelderde vorig jaar met ruim 80% naar $3150, maar veerde deze maand weer op tot ruim $4000. „Ik verwacht dat de bitcoin uiteindelijk richting de 0 dollar gaat. Als betaalmiddel heeft de munt namelijk geen enkele zin.”

Grondstoffen

Grondstoffenexperts Warren Patterson (ING) en Casper Burgering (ABN) hebben hoge verwachtingen van de koperprijs. „Vanwege de komst van elektrische auto’s praat iedereen over nikkel en lithium, maar je hebt in die auto’s ook altijd koper nodig”, aldus Patterson. Beleggen in de koperprijs is onder meer mogelijk met etf’s.