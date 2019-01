Zuur vonnis voor pensioenfonds Zoetwaren

Zoetwaren en Primus voeren voor de rechter een strijd uit over de pensioencenten van het bedrijf. Primus specialiseert zich in het maken van het zogenoemde ouwel. Dat is het eetbare papier dat bijvoorbeeld onder kokosmakronen zit. Volgens het zoetwarenfonds valt die activiteit binnen de verplichtstelling, omdat ouwel een soort wafel is. En producenten daarvan moeten zich bij het fonds aansluiten.

In eerste instantie kreeg het pensioenfonds gelijk bij de kantonrechter. Maar in hoger beroep valt het besluit in het voordeel van Primus uit.

Van Dale

Om dat besluit te nemen werd het woordenboek, de Van Dale, erbij gepakt. Daarin staat de volgende definitie van een wafel: ’een baksel uit een wafelijzer’. En het is volgens het hof ’duidelijk dat de ouwelproducten die Primus maakt en verkoopt niet worden gebakken in een wafelijzer’.

Het fonds had nog een ander verweer. In de verplichtstelling staat ook dat bedrijven die producten maken met vergelijkbare grondstoffen worden als die van onder meer beschuit, toast en koekjes ook bij het fonds horen. Ouwel bestaat grotendeels uit aardappelzetmeel, dat is van dezelfde aard als meel. En dat is dan weer de grondstof van de hierboven genoemde producten. Dus zou Primus zich aan moeten sluiten bij pensioenfonds Zoetwaren, betoogt het fonds.

Aardappelzetmeel

Ook daar gaat het hof niet in mee. De redenering dat alleen de aanwezigheid van een bepaalde grondstof al genoeg is voor een aansluiting bij het pensioenfonds, gaat te ver. „Anders zou ieder product waarin (waar het in dit geval om gaat) de grondstof aardappelzetmeel voorkomt (zoals bijvoorbeeld soepen en sauzen), vergelijkbaar zijn en onder de werkingssfeer van het Verplichtstellingsbesluit vallen”, redeneert het hof.

Daarnaast stelt het hof ook nog eens haarfijn vast dat ouwel „op het eerste gezicht als het gaat om uiterlijk en toepassing weinig tot geen overeenkomsten vertonen met de [...] genoemde producten als beschuit, toast enz.”