Banken en staal drukken sentiment Damrak

De AEX-index noteerde, na twee winstdagen op rij, rond 10 uur 0,3% teruggang bij 519,3 punten. De AMX-index koerste toen 1,4% in het rood bij 690,9 punten.

Grote beurzen in Europa vertoonden ook verlies. De Britse FTSE 100 daalde 0,5%, net als de Franse CAC 40. De Duitse DAX raakte 0,3% kwijt.

Autobouwer Volkswagen daalde 2,5%. Zijn topman Herbert Diess en president-commissaris Hans Dieter Pötsch betalen in de sjoemeldieselaffaire nu beiden €4,5 miljoen om vervolging wegens misleiding van aandeelhouders te voorkomen.

Beurzen in New York verloren dinsdagavond al terrein. De Dow Jones zakte met 1,6%, de S&P raakte dik 1% kwijt en de Nasdaq verloor 0,5%. Beleggers hadden volgens analisten meer verwacht van uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Powell over steun aan de economie. Beleggers werden voorzichtiger over het herstel.

De aanvankelijk breed omarmde testresultaten van het anti-coronavaccin van Moderna, die beurzen maandag nog deden opleven, kregen kritiek: er zou veel te weinig data zijn om enig succes te kunnen claimen.

De eerste futures voor opening van de Amerikaanse beurzen om 15.30 uur noteren winst van rond 0,3%. Om 20.00 uur komen de notulen van de vorige Fed-vergadering in april online.

Niet het coronavirus, maar de hernieuwde handelsspanningen tussen de VS en China vormen komende maanden hét risico voor aandelenmarkten, concludeerde strateeg Kristina Hooper van de Amerikaanse vermogensbeheerder Invesco in een nieuwe studie.

Beurzen in Azië presteerden vanochtend verdeeld, reagerend op Wall Street. De Nikkei won. De Japanse centrale bank houdt vrijdag een noodvergadering over een steunprogramma voor bedrijven.

De euro werd 0,2% duurder tot $1,0950. Brentolie steeg 0,2% in prijs tot $34,70 per vat. Het aflopen dinsdag van de Amerikaanse oliefuture voor juni veroorzaakte, anders dan de negatieve olierprijs van van vorige maand, momenteel nauwelijks beweging: -0,3%.

ASR valt tegen

Bij de hoofdfondsen stond technologieinvesteerder Prosus dankzij 1,1% koerswinst bovenaan. Informatieleverancier Relx pluste met 0,67%, net als Philips en KPN.

ASR (-3,4%) meldde over zijn eerste kwartaal een lager resultaat. De coronacrisis heeft nog een beperkte impact, aldus ASR. De Solvency II-ratio versterkte. Het bestuur handhaaft zijn doelstelling voor de middellange termijn.

ABN Amro voegde zich met 4% koersverlies onderin bij de verliezers. ING raakte 3,8% kwijt, NN verloor 2,4% en Aegon 2,9%.

Staalmaker ArcelorMittal verloor nog eens 4%. Chiptoeleverancier ASMI noteert €2 ex-dividend.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway.com (-3,1%) reageerde op het bericht dat aandeelhouder SM Trust zijn belang van circa 3,75% volledig afbouwt, 5,6 miljoen stuks in totaal.

Telecombedrijf Altice Europe (-0,9%) meldde €668 miljoen aan leningen af te lossen.

Bij de middelgrote fondsen zakte Air France KLM met 5% en leidde de lijst met verliezers. Het fonds staat in de belangstelling van short sellers, die hopen op een emissie van aandelen. Air France KLM biedt naar eigen zeggen meer werknemers de mogelijkheid het bedrijf vrijwillig te verlaten met een financiële vergoeding.

Liquiditeitsverstrekker Flow Traders (+0,2%) nam een belang in de beurs Members Exchange. Dat wil de concurrentie met New York Stock Exchange aangaan. Fagron en Besi waren verder de enige winnaars met bovendien geringe winst.

Investeringsmaatschappij HAL Trust (-0,7%) meldde dinsdag nabeurs dat zijn netto-vermogenswaarde in het eerste kwartaal van 2020 daalde met ruim €1,2 miljard tot circa €12,5 miljard. Maar de verkoop van GrandVision aan het Frans-Italiaanse Essilor-Luxottica kan nog steeds doorgaan, markeerde HAL.

Rabobank gaf een winstwaarschuwing. Het voorziet dit jaar een kostenverdubbeling voor kredietverliezen tot €2 miljard, wat het resultaat zal drukken. De hogere kosten gaan, naast lagere inkomsten door de lage rente, een „aanzienlijk” effect hebben op de nettowinst over 2020.

