Financials uit de gratie op rood Damrak

De AEX-index noteerde, na twee winstdagen op rij, 0,5% teruggang bij 517,8 punten. De AMX-index koerste toen 0,8% in het rood bij 694,5 punten.

Grote beurzen in Europa vertoonden ook verlies. De Britse FTSE 100 daalde 0,5%, net als de Franse CAC 40. De Duitse DAX raakte 0,3% kwijt.

Beurzen in New York verloren dinsdagavond al terrein. De Dow Jones zakte met 1,6%, de S&P raakte dik 1% kwijt en de Nasdaq verloor 0,5%. Beleggers hadden volgens analisten meer verwacht in uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell over steun aan de ingezakte economie.

De aanvankelijk breed omarmde testresulaten van het anticoronavaccin van Moderna, die beurzen maandag nog deden opleven, kregen scherpe kritiek: er zou veel te weinig data zijn om enig succes te kunnen claimen.

De eerste futures voor opening van de Amerikaanse beurzen om 15.30 uur noteren winst van rond 0,3%.

Beurzen in Azië presteerden vanochtend verdeeld, reagerend op Wall Street. De Japanse centrale bank kondigde aan vrijdag een noodvergadering te houden over een steunprogramma voor kleinere bedrijven. De beurs van Shanghai en de Hang Seng-index in Hongkong bleven licht negatief.

De euro werd 0,2% duurder tot $1,0950. Brentolie steeg 0,2% in prijs tot $34,70 per vat. Het aflopen dinsdag van de Amerikaanse oliefuture voor juni veroorzaakte, anders dan de negatieve olierprijs van van vorige maand, momenteel nauwelijks beweging: -0,3%.

ASR valt tegen

Bij de hoofdfondsen stond technologieinvesteerder Prosus dankzij 1,1% koerswinst bovenaan. Informatieleverancier Relx pluste met 0,67%, net als Philips en KPN.

ASR (-3,4%) meldde over zijn eerste kwartaal een lager operationeel resultaat. De coronacrisis heeft nog een beperkte impact, aldus ASR. De Solvency II-ratio versterkte. Het bestuur handhaaft zijn doelstelling voor de middellange termijn. ABN Amro voegde zich met 4% koersverlies onderin bij de verliezers. ING raakte 3,8% kwijt, NN verloor 2,4% en Aegon 2,9%.

Staalmaker ArcelorMittal verloor nog eens 4%.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway.com (-3,1%) reageerde op het bericht dat aandeelhouder SM Trust zijn belang van circa 3,75% volledig afbouwt, 5,6 miljoen stuks in totaal.

Telecombedrijf Altice Europe (-0,9%) meldde €668 miljoen aan leningen af te lossen.

Bij de middelgrote fondsen zakte Air France KLM met 5% en leidde de verliezers. Het fonds ligt in de belangstelling van short sellers die hopen op een emissie van aandelen. Air France KLM naar eigen zeggen meer werknemers de mogelijkheid het bedrijf vrijwillig te verlaten met een financiële vergoeding.

Liquiditeitsverstrekker Flow Traders nam een belang in de beurs Members Exchange. Dat wil de concurrentie met New York Stock Exchange aangaan.

Investeringsmaatschappij HAL Trust meldde dinsdag nabeurs dat zijn nettovermogenswaarde in het eerste kwartaal van 2020 daalde met ruim €1,2 miljard tot circa €12,5 miljard. Dat kwam vooral door de lagere beurskoersen van GrandVision, Boskalis en SBM Offshore.

Rabobank kwam met een winstwaarschuwing. Het voorziet dit jaar een kostenverdubbeling voor kredietverliezen tot €2 miljard, wat het resultaat zal drukken. De hogere kosten zullen met te verwachten lagere inkomsten door de aanhoudend lage rente een „aanzienlijk” effect hebben op de nettowinst over 2020, waarschuwde de bank.