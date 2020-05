Opgewekte AEX sluit boven 530 punten

De AEX-index steeg 2,1% naar 531,06 punten. De AMX klom 0,9% naar 706,89 punten. De koersenborden in Londen (+1,1%), Parijs (+0,9%) en Frankfurt (+1,5%) kleurden eveneens groen.

Beursplein 5 maakte vanochtend een positieve draai na een lagere opening. ,,De woorden van Powell brachten op zich weinig nieuws, de obligatiemarkt werd iets positiever en aandelen die normaal de dragers zijn zoals ASML deden het nu goed”, zei ING-analist Simon Wiersma.

Vermogensstrateeg Richard Abma (OHV) sprak van ’een kalm sentiment’ op de aandelenmarkten. „Het is nu vooral afwachten of bedrijven met winst- of omzetwaarschuwingen gaan komen richting de cijfers over het tweede kwartaal. Dat kan voor beweging gaan zorgen op de beurzen, zowel naar beneden maar ook omhoog als die waarschuwingen uitblijven.”

Hemelvaartsdag

Ondanks Hemelvaartsdag is de Amsterdamse beurs donderdag gewoon open. Beleggers krijgen morgen onder meer Amerikaanse WW-aanvragen en een serie inkoopmanagersindices voorgeschoteld. „Deze cijfers zullen zeker wat koersbeweging met zich mee kunnen brengen”, legde Abma uit.

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag 1,8% tot 2,1% hoger. Vanavond om 20.00 uur komen de notulen van de Fed-vergadering uit april online.

In de AEX was chipmachinefabrikant ASML (+4,2%) de grootste stijger. Zorgtechnologieconcern Philips werd 3,7% meer waard.

Adyen mocht 3% bijschrijven. De beurskoers van de betalingsdienstverlener brak vorige week voor het eerst door de magische grens van €1000 en tikte vandaag alweer €1081,50 aan. Techinvesteerder Prosus (+3,2%) en energiegigant Royal Dutch Shell (+2,1%) stuwden de AEX eveneens.

ASR (-2,5%) meldde over het eerste kwartaal een lager resultaat. De coronacrisis heeft echter nog een beperkte impact, aldus de verzekeraar. Biotechnologieconcern Galapagos (-2%) en vastgoedfonds Unibail (-1,6%) behoorden eveneens tot de dalers.

Bij de middelgrote fondsen zakte Air France KLM met 0,5%. Het luchtvaartconcern staat in de belangstelling van shortsellers, die hopen op een emissie van aandelen. Het aandeel Air France KLM verloor dinsdag al 9%. Vastgoedfonds NSI (-4,7%) was de grootste verliezer in de AMX.

Kabel- en telecomaanbieder Altice Europe (+4,8%) meldde €668 miljoen aan leningen af te lossen. Chiptoeleverancier Besi ging 5,5% vooruit.

Bij de smallcapfondsen werd NIBC 0,5% minder waard op €7,10. De Amerikaanse investeerder Blackstone wil opnieuw gaan onderhandelen over de overnameprijs van de zakenbank, meldde persbureau Bloomberg. Blackstone was tot nu toe bereid om €9,85 per aandeel NIBC op tafel te liggen, oftewel in totaal circa €1,4 miljard.

De lokaal genoteerde investeringsmaatschappij HAL Trust (+1,9%) meldde dinsdag nabeurs dat zijn netto-vermogenswaarde in het eerste kwartaal van 2020 daalde met ruim €1,2 miljard tot circa €12,5 miljard. Maar de verkoop van brillenverkoper GrandVision aan het Frans-Italiaanse Essilor-Luxottica kan nog steeds doorgaan, markeerde HAL.

Rabobank gaf een winstwaarschuwing. Het voorziet dit jaar een kostenverdubbeling voor kredietverliezen tot €2 miljard, wat het resultaat zal drukken. De hogere kosten gaan, naast lagere inkomsten door de lage rente, een „aanzienlijk” effect hebben op de nettowinst over 2020.

