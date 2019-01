’Drie nieuwe iPhones van Apple’

Dat meldt de Wall Street Journal op basis van bronnen bij het technologiebedrijf.

Een nieuwe luxere iPhone krijgt een extra, derde camera aan de achterzijde.

Apple brengt daarnaast twee goedkopere versies die het vooral in China goed moeten doen. De iPhone is goed voor twee derde van de inkomsten van Apple, hoewel zijn diensten zoals apps in iTunes sterk in waarde toenemen.

Op dat marktgerucht stegen aandelen van toeleveranciers van de smartphonemaker op de beurs. Skyworks won 3,5%, Qorvo 4,3% en Universal Display steeg 3,3%, Cirrus Logic 5%.

Forse kortingen

Eind december meldde Bloomberg dat Apple zijn verkopers de opdracht had gegeven om tot een ’fire sale’ over te gaan en forse kortingen te bieden in combinatie met in te ruilen smartphones.

Topman Tim Cook kreeg ondanks de erkende terugloop van iPhone-verkopen een bonus van $12 miljoen, naast een salaris van $3 miljoen en een aandelenpakket van $121 miljoen.

Meer financieel nieuws via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!