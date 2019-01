’Damrak is in trek’

Van Tilburg erkent dat bedrijven die komend jaar naar de beurs willen „om de Brexit heen moeten werken.” „Bedrijven die naar de beurs willen, moeten kiezen of ze voor of na de Brexit willen. Qua timing valt het een beetje onhandig.”

Hij ziet voor beursuitbater Euronext ook kansen: „Wij zijn een pan-Europese beurs, en merken ook interesse van bedrijven elders in de wereld die voorheen eerder naar een notering in Londen keken.”

De succesvolle beursgang van betaalbedrijf Adyen heeft Amsterdam bovendien „extra op de kaart gezet op techvlak”, aldus Van Tilburg. De voorman van de Amsterdamse beurs kent dan ook voldoende bedrijven met interesse in een notering in Amsterdam, wellicht al in 2019.