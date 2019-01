Headhunter: Vroeg starten cruciaal voor aspirant-ceo

En het is eenzaam aan de top. Zelfs met de raad van commissarissen kan een topman of -vrouw niet alles bespreken, zegt Van Eijck. De headhunter, sinds 2003 partner bij Amrop, wordt vaak in vertrouwen genomen door de topmanagers die hij heeft geplaatst.

„Aan de mensen binnen het bedrijf of de rvc kunnen ze eigenlijk geen zwakte tonen, want dan groeit meteen de twijfel: is dit nog de juiste persoon voor deze plek? En ja, als iemand een buitenechtelijke relatie heeft, hoor ik het bij wijze van spreken soms ook als eerste.”

’Loskweken’

Topbestuurders worden bovendien geleefd. „Je weet drie maanden vooraf al hoe je agenda eruit ziet, en alles wat je zegt wordt drie keer gewogen.” Niet iedereen kan dat aan. „Veel mensen moeten we losweken. Maar er zijn er ook genoeg tegen wie ik moet zeggen: je moet zo’n baan niet willen.”

In het eind vorig jaar verschenen boek Bestemming boardroom doet Van Eijck uit de doeken hoe hij potentiële kandidaten voor topfuncties zoekt. Zelf zou hij geen goede ceo zijn, geeft de headhunter toe. „Ik ben niet hard genoeg als dat nodig is. Een topmanager moet heel empathisch zijn, maar ook beslissingen durven nemen.

Dat grensvlak, tussen mensen kunnen meenemen en enorm je zin doordrijven, tot het punt dat je organisatie er op alle niveaus onder lijdt, wordt nauwer en nauwer. Wie topman wil worden, moet ook aspecten van narcisme in zich hebben, maar er niet in doorslaan.”

Zoek contact

En toch, uiteindelijk is ceo worden 80% hard werken, en 20% geluk. Hoe eerder je weet dat je ceo wilt worden, hoe beter. „Tijdens je studietijd moet je je pad al uitstippelen. Praat met mensen die in een sector werken die je aanspreekt. Niet alleen een pas afgestudeerde, maar ook mensen aan het einde van hun carrière. Dan heb je een goed beeld van de sector, zie je met eigen ogen wat een toppositie met iemand doet, en hoor je wat je moet doen om te klimmen. Mijn ervaring is dat ook topbestuurders graag tijd maken om met een ambitieus iemand te spreken.”

Hard werken betekent ook veel leren. Wie het aankan, moet een top-MBA doen. „Die opleidingen zijn toch al duur, dus betaal er dan maar wat extra voor. En ja, de toelatingseisen zijn zwaar, maar die testjes kun je oefenen.” En een netwerk? „Dat kan helpen, bijvoorbeeld als klankbord. Maar kwaliteit wint.”

’Momenten grijpen’

Het geluk zit ’m in de kansen die je worden geboden. Een afdeling leiden die niet lekker draait, een product dat niet verkoopt op nummer één krijgen.

Van Eijck: „Succesvolle leiders hebben snel controle, maar doen ergens in hun carrière ook iets markants. Daar krijg je in je hele carrière maar een paar kansen voor – een beetje als de talentvolle voetballer die mag invallen omdat de basisspeler op zijn positie geblesseerd uitvalt. Zulke momenten moet je grijpen.”