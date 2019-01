Accumaker Lithium Werks splitst zich in tweeën

Door de splitsing zouden beide bedrijven de snelle groei beter in goede banen kunnen leiden. Koolen Industries richt zich op slimme energie. De onderneming wil naar eigen zeggen bedrijven en consumenten helpen bij de overstap naar schone energie.

Koolen Industries blijft eigenaar van de Hengelose maker van lithiumbatterijen Super B. Ook houdt het Nederlandse bedrijf een minderheidsbelang in Lithium Werks. ,,We verwachten zelfs dat we elkaars producten zullen gebruiken'', aldus Koolen.

Lithium Werks maakte vorig jaar nog bekend 1,6 miljard euro in een accufabriek in China te investeren. Ook zou het bedrijf een onderzoekscampus in Enschede opzetten. Daartoe kreeg het een lening van regionaal ontwikkelingsfonds Oost NL. Dat fonds kondigde aan de verstrekte lening te gaan herzien.