Kees Koolen uit batterijmaker Lithium Werks

De Nederlandse accumaker gaat als twee bedrijven verder. Daarmee is een grote investering in Twente mogelijk van de baan. Het bedrijf Lithium Werks met 550 werknemers in China, de VS en Nederland wordt opgesplitst. Een deel gaat zich op de Verenigde Staten en China.

Koolen gaat verder met de zestig werknemers, van de negentig momenteel bij Super B in Hengelo.

Dat is het bedrijf dat Koolen eerder bezat en in juni invoegde bij de fusie met Lithium Werks. Koolen koopt het terug om het als Koolen Industries door te laten gaan om consumenten te helpen bij de overstap naar schone energie. Het richt zich op investeringen in nieuwe technologie.

Koolen Industries blijft dus eigenaar van de Hengelose maker van lithiumbatterijen Super B. Ook houdt het Nederlandse bedrijf een minderheidsbelang in Lithium Werks. ,,We verwachten zelfs dat we elkaars producten zullen gebruiken”, aldus Koolen.

Lening mogelijk herzien

Lithium Werks maakte vorig jaar nog bekend 1,6 miljard euro in een accufabriek in China te investeren. Ook zou het bedrijf een onderzoekscampus in Enschede opzetten op de vliegbasis Twente. Die plannen zijn op eis gezet.

Daartoe kreeg het een lening van regionaal ontwikkelingsfonds Oost NL. Dat fonds kondigde aan de verstrekte lening te gaan herzien.

