Vooruitblik beurzen: kwartaalcijfers en brexit

Maandag trapt de Amerikaanse financiële reus Citigroup af met zijn kwartaalcijfers, dinsdag is de beurt aan branchegenoot JPMorgan.

In Europa wordt het dinsdag spannend hoe het Britse parlement zal stemmen over de Brexit-deal die premier May met de Europese Unie heeft gesloten. Afgelopen december trok May het voorstel terug, toen bleek dat ze niet de steun had om te winnen. Die steun lijkt er nog steeds niet te zijn.

In Brussel spreekt ECB-voorzitter Mario Draghi dinsdag voor het Europees Parlement over het jaarverslag van de bank.

Woensdag komen cijfers over de Amerikaanse economie naar buiten, onder meer over de detailhandelsverkopen. Althans als de shutdown geen roet in het eten gooit en de publicatie wordt uitgesteld. Mogelijk brengt het Beige Book van de Federal Reserve ook nog wat nieuws over de economie. Verder zijn er kwartaalcijfers van Bank of America en Goldman Sachs.

Donderdag komt Netflix als eerste grote technologiefonds met kwartaalcijfers. Indien de shutdown dat toelaat zijn er ook cijfers over de Amerikaanse werkloosheidsaanvragen en huizenbouw.