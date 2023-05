Saaie boel is voorbij in Amsterdam-Zuid

De stichting Artzuid heeft honderden Vrienden onder de bewoners van de lommerrijke, typisch Amsterdamse Berlage-buurt. Zij helpen mee als vrijwilligers, terwijl het fraaie budget van €700.000 werd geleverd door sponsoren. Onder wie meerdere particulieren uit de buurt, mooie hotels en organisaties als het Zadelhoff Cultuurfonds en de Saan Foundation.

Eén van de omwonenden is Cintha van Heeswijck-Veeger, initiatiefnemer en directeur van de organiserende stichting. „Ik weet nog hoe het hier 15 jaar geleden begon. Het was een saaie boel op straat. Maar ik wilde het persoonlijke en het dorpse terugbrengen in Zuid.”

Cintha van Heeswijck-Veeger (l.), hotelier Roberto Payer (m.) en zakenvrouw Irene Schreuder-Tjoa. Ⓒ Richard Mouw

Curator, kunstenaar en voormalig graffiti-spuiter Jasper Krabbé wist voor deze achtste editie vijftig kunstwerken bijeen te brengen uit recente kunststromingen als (Neo)Popart, Arte Povera en Nouveau Réalisme.

Jeroen Krabbé met zijn zoon Jasper. Ⓒ Richard Mouw

„De neo-pop echoot door de lanen van Zuid!” zei Jasper Krabbé enthousiast. „Waar zie je Karel Appel in gesprek gaan met Frankey die de toorts verder draagt van de Streetart?” Dit is de kunst van de straat, die ooit begon in de volksbuurten van grote wereldsteden en die nu in een van de fijnste buurten is aanbeland. Compleet met een educatief programma waarmee de organisatie nu ook jongeren naar de lommerrijke bermen wil trekken.

Hoe exclusief ook: iedereen is welkom om de route, waar niet de minste kunstenaars zijn vertegenwoordigd, in de gewilde buurt te komen bekijken. Na 24 september wordt alles pas opgeruimd.