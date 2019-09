Industrie China blijft krimpen

De index noteerde voor augustus een stand van 49,5 tegen 49,7 in juli. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 49,6. De dienstensector in China groeide wel iets sterker dan een maand eerder.

Daarmee toont de industriegraadmeter al vier maanden op rij een niveau van minder dan 50. Economen denken dat door de aanhoudende zwakte in de industrie de Chinese overheid nog meer stimuleringsmaatregelen zal gaan nemen.

Deze week komen marktonderzoekers Caixin en Markit met hun cijfers over de industrie en dienstensector in China. De cijfers van de overheid richten zich meer op grote Chinese staatsbedrijven, terwijl Caixin en Markit zich meer richten op private kleinere ondernemingen die gericht zijn op export. Die laatste zijn gevoeliger voor de gevolgen van de handelsoorlog.