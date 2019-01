Ivanka Trump genoemd als president Wereldbank

Die maakte maandag zijn aftreden per 1 februari bekend. Hij maakt zijn termijn, die tot 2022 liep, niet af.

Volgens The Financial Times circuleren er al verschillende namen in Washington, waaronder die van Trumps dochter. Ook David Malpass, een buitenlanddeskundige bij Financiën, en de voormalige VN-ambassadeur Nikki Haley worden genoemd.

Dat een Amerikaan aan het hoofd van de Wereldbank komt te staan ligt voor de hand maar is niet zeker. Er bestaat een soort herenakkoord dat de Amerikanen de leider van de Wereldbank mogen aanwijzen, terwijl de Europeanen die van het Internationaal Monetair Fonds mogen benoemen.