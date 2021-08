Financieel

Onvrede bij ondernemers nu kabinet stopt met steun: ’Vet op de botten verzamelen is niet gelukt’

In verschillende branches is het nieuws dat het demissionaire kabinet per 1 oktober stopt met de steun keihard aangekomen. Ondernemers nemen het de regering kwalijk met die boodschap te komen ’in het zicht van de haven’ en vrezen alsnog veel ontslagen.