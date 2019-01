Huawei ontslaat gearresteerde ’spion’

De Chinees Wang Weijing werd vrijdag gearresteerd door de Poolse veiligheidsdienst, tegelijk met een Pool die werkt bij telecombedrijf Orange Polska. Volgens Poolse media werkte de man voorheen bij de Poolse binnenlandse veiligheidsdienst.

Huawei staat internationaal onder druk vanwege zijn vermeende innige banden met de Chinese staat. De vrees bestaat dat zijn apparatuur gebruikt kan worden voor spionage door China.

Met het ontslag wil Huawei zich kennelijk distantiëren van de mogelijke spionagezaak. Volgens Huawei is er „geen relatie” tussen de functie van de werknemer en de gedragingen waarvan hij wordt verdacht.

Volgens zijn LinkedIn-profiel werkte Wang sinds 2011 voor Huawei in Polen. Eerder, van 2006 tot 2011, was hij attaché bij het Chinese consulaat in Gdansk.

Peking riep Polen op tot een „correcte” behandeling van de zaak. China is al in een strijd met Canada verwikkeld over een topvrouw van Huawei, Meng Wanzhou. Zij is in Canada opgepakt op verzoek van de VS. Washington wil haar uitlevering om haar te berechten voor schending van het handelsembargo tegen Iran. Chinese veiligheidsdiensten pakten vervolgens diverse Canadezen op.