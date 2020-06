Jan Smink ook in Bodelaeke Giethoorn

Bodelaeke inspired by Smink opent 1 juli haar deuren. Jan Smink: „Vanwege de maatregelen die van kracht zijn, kan mijn restaurant in Wolvega de helft van het aantal gasten ontvangen. Daarom ben ik gaan zoeken naar een locatie mét terras, waar meer gasten kunnen worden ontvangen en we ons personeel weer fulltime kunnen inzetten.”

Hij kwam in contact met Fred en Babette Greter, de eigenaren van Bodelaeke en zo is het balletje gaan rollen. Restaurant Smink werkte de afgelopen periode samen met restaurant By Ús in Leeuwarden van Michiel en Lilian Slot. Voor Bodelaeke in Giethoorn bundelen ze ook weer hun krachten. Zo heeft chef-kok Mark Terpstra van restaurant Smink de leiding over de keuken en is de bediening in handen van Hanno Schüller.

In een informele setting kunnen gasten volgens hem rekenen op kwaliteit. „Goed, lekker en eerlijk eten met het signatuur van Jan Smink. Ook de inrichting van het restaurant wordt aangepakt in de Smink-stijl.” Het restaurant grenst aan vakantiepark en waterresort Bodelaeke. Gasten kunnen daarnaast diverse arrangementen boeken voor op het water. Ook aanmeren met een boot behoort hier tot de mogelijkheden.

Bodelaeke inspired by Smink is zes dagen per week open en beschikt over een groot terras aan het water. Jan Smink: „Vanwege de maatregelen is reserveren in het restaurant verplicht.” Hij werkte eerder onder meer als sous-chef bij Landgoed Lauswolt. Als freelance-chef heeft hij onder meer gewerkt voor driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle. Sinds september 2018 heeft hij zijn eigen restaurant geopend in Wolvega en is sinds 2020 toegetreden tot de Alliance Gastronomique. Hij behaalde als wedstrijdkok veel prijzen in binnen- en buitenland en kwam meerdere malen voor Nederland uit in de internationale kookwedstrijd Bocuse D’Or. Tijdens de internationale kookwedstrijd Le Taittinger Prix Culinaire International in Parijs behaalde hij begin dit jaar nog de 3e prijs.

Jan Smink is naast restaurateur en freelance-chef, ook werkzaam als adviseur, gastspreker en werkt als productontwikkelaar voor Verstegen en is ook foodstylist.