’Olieprijs snel weer in balans’

Van onze redactie DFT

Dat heeft de Saoedische minister van energie Khalid al-Falih zondag gezegd op een congres voor olieproducenten in Abu Dhabi. “Als we vinden dat er meer gedaan moet worden, doen we dat in samenwerking met de Opec en niet-Opec landen.”

In december besloten de Opec-landen, waarin de belangrijkste olieproducenten ter wereld zitten, samen met niet-Opec producenten onder leiding van Rusland dat de olieproductie met 1,2 miljoen vaten per dag te verlagen. Dit om te voorkomen dat er te grote olievoorraden ontstaan waardoor de prijs weg zou zakken. De productiebeperking startte vanaf januari.

Volgens minister Falih was de Opec-productie in december al 600.000 vaten per dag lager dan in november. “In Saoedi-Arabië zijn we zelfs verder gegaan dan onze toezeggingen en hebben we zowel de productie als de export verlaagd.”

Falih denkt dat er voorlopig geen extra Opec-vergaderingen nodig zijn. Pas in april komen de landen weer bij elkaar om over de olieproductie in 2019 te praten.