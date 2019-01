’Italiaans begrotingstekort onder controle’

Van onze DFT-redactie

Dat heeft de minister van Financiën Giovanni Tria gezegd in een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera.

In het derde kwartaal kromp de economie met 0,1%. Als die krimp in het vierde kwartaal voortzet, is er sprake van een technische recessie. Twee kwartalen krimp op rij is volgens statistische regels een technische recessie.

Het groeicijfer over het vierde kwartaal wordt op 31 januari gepubliceerd. De voortekenen zijn echter niet best. In november bleek de industriële productie 1,6% te zijn gekrompen.

Hoewel ramingen de andere kant op wijzen, hoopt Tria dat de Italiaanse economie de komende twee tot drie jaar juist harder gaat groeien.

Vorig jaar kwam het tot een botsing tussen de Europese Commissie en de Italiaanse overheid over de begroting over 2019. Rome wilde het begrotingstekort op laten lopen tot 2,4%. Dat werkte als een rode lap op een stier voor Brussel, omdat de Italiaanse staatsschuld hiermee nog verder op zou lopen. Nu bedraagt die al ruim 130% van het bruto binnenlands product.

In december legden Brussel en Rome het bij. Het geraamde begrotingstekort ging naar 2,04%. In ruil daarvoor bleef een Europese strafprocedure uit.

“Voor nu is het conflict opgelost”, zei Tria hierover. Volgens hem is de Italiaanse regering volwassen geworden en begrijpt Rome welke voorwaarden er nodig zijn om het begrotingstekort onder controle te houden.