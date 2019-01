'Viacom bekijkt verkoop meerderheidsbelang China'

Viacom is het moederbedrijf van onder meer MTV en Nickelodeon. Het concern zou met minstens één Chinese partij al overleg hebben gevoerd. Het ging daarbij naar verluidt om een meerderheidsbelang in MTV en Nickelodeon in China. Viacom is al meer dan twintig jaar aanwezig in China, maar zou moeite hebben om zijn activiteiten in het land uit te breiden.

