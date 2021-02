Premium Financieel

Waarom tanken duurder wordt en een vat olie alweer $70 gaat kosten

Schrikken weer van de benzineprijs? De prijsdruk aan de pomp wordt groter. De olieprijs dikte dit jaar met 21% aan, er is een nieuw hoogtepunt bereikt. En sinds het dieptepunt van de coronacrisis in maart vorig jaar is Brent-olie vandaag bij $62,70 per vat met 122% gestegen. Er zit nog snel een prij...