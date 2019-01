'Focus beurzen op cijferseizoen VS en brexit'

Deze week openen de grote banken Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley en Goldman Sachs de boeken over de afgelopen periode. Andere grote bedrijven in New York die met kwartaalcijfers komen, zijn luchtvaartconcerns Delta Air Lines, United Continental en United Airlines, net als 's werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock, creditcardmaatschappij American Express, zorgverzekeraar UnitedHealth, verfproducent PPG Industries, videostreamingsdienst Netflix en oliedienstverlener Schlumberger.

Het Lagerhuis dreigt de zwaarbevochten brexitdeal van May weg te stemmen, waardoor een chaotisch vertrek uit de Europese Unie dreigt. Oppositiepartij Labour zal een motie van wantrouwen indienen tegen May als zij de stemming verliest, verklaarde partijleider Jeremy Corbyn. Volgens Corbyn zou het rampzalig zijn als het land de EU verlaat zonder deal.

Cijfers

Aan het macro-economisch front zijn er gegevens over onder meer de Europese industriële productie en inflatie, plus cijfers over de Duitse economische groei in 2018. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt met cijfers over de winkelverkopen, handel en werkloosheid.

Uit de Verenigde Staten staat informatie op de rol over bijvoorbeeld de producentenprijzen, huizenmarkt, detailhandelsverkopen, industriële productie en het consumentenvertrouwen. Overigens kunnen sommige publicaties vervallen vanwege de shutdown. Daarnaast publiceert de Federal Reserve zijn Beige Book, dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie.

Amsterdam

De bedrijfsagenda in Amsterdam is redelijk leeg. De uitbater van skihallen SnowWorld publiceert woensdag resultaten en vrijdag is er een handelsbericht van matrassenverkoper Beter Bed.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot vrijdag 0,2 procent hoger op 498,65 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 688,87 punten. Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,5 procent. Wall Street eindigde vrij vlak.