'Redactie tijdschrift verlaat Elsevier'

Dat meldt Het Financieele Dagblad. De redactieleden zijn aanhangers van het 'open access' model, waarbinnen met publiek geld gefinancierde wetenschappelijke publicaties gratis toegankelijk zijn. Elsevier, en andere grote wetenschappelijke uitgeverijen zoals Springer Nature en Wiley Blackwell, werken hoofdzakelijk volgens een ander model. Zij verkopen voor hoge bedragen de publicaties in de vorm van tijdschriftabonnementen aan de afnemers, vooral universiteitsbibliotheken.

Het nieuwe tijdschrift wordt gepubliceerd door de Amerikaanse uitgever MIT Press op basis van het 'open acces model'. In de reactie tegen de krant zegt Elsevier het besluit van de redactie 'zeer te betreuren'. Uit een bijgevoegde brief blijkt dat de uitgever eind vorig jaar wel een poging heeft gedaan tegemoet te komen aan de bezwaren van de redactie. Elsevier zegt in het document voorstander te zijn van 'open acces' en wijst erop dat het tijdschrift auteurs tegen betaling ook die mogelijkheid biedt.