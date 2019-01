Commercieel directeur Intertrust vertrekt

Intertrust kondigde tevens een versimpeling van de organisatiestructuur aan. De vijf huidige geografische divisies worden teruggebracht naar drie. Dit zijn: Western Europe, de 'Americas' en Rest of the World. De West-Europese landen waren in de eerste helft van 2018 goed voor 47 procent van de omzet van Intertrust. In Noord-, Zuid-, en Midden-Amerika werd 16 procent van de opbrengsten behaald. De rest van de wereld behaalde 36 procent van de omzet.

De wijzigingen worden per direct doorgevoerd. Financiële details over de herstructurering gaf Intertrust niet.