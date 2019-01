Euronext lanceert bod op beursuitbater Oslo

Amsterdam - Beursuitbater Euronext heeft zijn bod gelanceerd op de Noorse branchegenoot Oslo Børs. De uitbater van de onder meer de beurs in Amsterdam en Parijs is bereid 145 Noorse kroon per aandeel te betalen wat neerkomt op een totaal van omgerekend 625 miljoen euro. Dat betekent een premie van 32 procent op de slotkoers van Oslo Børs op 17 december, voordat bekend werd dat Euronext de onderneming wil overnemen.