'Damrak begint lager aan drukke week'

De Britse premier Theresa May acht de kans groter dat het parlement de brexit zal tegenhouden dan dat het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de Europese Unie vertrekt. May vreest echter voor het vertrouwen in democratie als de brexit wordt tegengehouden en roept de volksvertegenwoordigers op daar rekening mee te houden. Als May dinsdag de stemming in het Lagerhuis over haar brexitdeal verliest, wil oppositiepartij Labour meteen een motie van wantrouwen indienen.

Aan het handelsfront liet de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin weten dat de Chinese vicepremier Liu He, een van de belangrijkste adviseurs van president Xi Jinping, later deze maand naar Washington afreist. Hij wil de onderhandelingen over een Chinees-Amerikaans handelsakkoord op een hoog niveau voortzetten.

Trump

De Chinese overheid bracht de handelscijfers naar buiten. Zowel de export als de import lieten afgelopen maand onverwacht een daling zien. Het handelsoverschot met de VS steeg afgelopen jaar echter tot het hoogste niveau ooit. Het grote handelsoverschot is een doorn in het oog van de Amerikaanse president Donald Trump.

Op het Damrak zal het aandeel Heineken mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Amerikaanse bank Morgen Stanley schroefde zijn aanbeveling voor de bierbrouwer terug.

Uitbater

Aan het overnamefront lanceerde beursbedrijf Euronext zijn bod op de Noorse branchegenoot Oslo Børs. De uitbater van de onder meer de beurs in Amsterdam en Parijs is bereid 145 Noorse kroon (14,77 euro) per aandeel te betalen wat neerkomt op een totaal van 625 miljoen euro. De overname werd in december al aangekondigd.

Saxo Bank liet weten goede vooruitgang te boeken bij zijn voorbereiding van het bod op onlinebroker BinckBank. In december werd bekend dat de Deense bank 6,35 euro per aandeel, inclusief dividend, wil betalen voor BinckBank.

Nipt verlies

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend lager. De AEX-index won 0,2 procent tot 498,65 punten en de MidKap daalde 0,5 procent tot 688,87 punten. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent. Ook Wall Street ging met nipte verliezen het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 23.995,95 punten. De brede S&P 500 zakte eveneens een fractie en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent.

De euro noteerde onveranderd op 1,1475 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper en kostte 50,88 dollar. De prijs van Brentolie zakte 1,3 procent tot 59,71 dollar per vat.