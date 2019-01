'Marges Heineken onder druk'

Volgens de kenners kampt Heineken onder meer met stijgende grondstofprijzen. Die kunnen het voorbije jaar al gezorgd hebben voor margedruk. ,,De algemene verwachtingen voor Heineken zijn te hoog", aldus Morgan Stanley. De bank wijst verder op dat het bedrijf mindere mate in staat zal zijn om te profiteren van prijsstijgingen.

Verder wijzen de analisten op de tragere groei in grote biermarkten als Mexico en Vietnam. Ook zijn er zorgen over de prestaties van de brouwer in Nigeria. In de Verenigde Staten blijven marktomstandigheden uitdagend, terwijl in Europa sprake zal zijn van groeivertraging na een sterk 2018.

Morgan Stanley verlaagde zijn advies op Heineken van equal-weight naar underweight. Het koersdoel ging omlaag van 82 naar 73 euro. Het aandeel Heineken sloot vrijdag op 77,50 euro.