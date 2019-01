Kaartenmaker HERE wil uitbreiden

Om de uitbreiding te kunnen financieren wil HERE nieuwe type investeerders aantrekken, die niet uit de auto-industrie afkomstig zijn. Het navigatiebedrijf is sinds 2015 in handen van BMW, Daimler en Audi. Vervolgens zijn Intel, Continental en Bosch aangeschoven.

De bijzondere samenwerking tussen Duitse autoproducenten en chipmakers zoals Intel in het gezamenlijk eigendom van HERE is een strategie om te voorkomen dat Google een te dominante speler in het maken van navigatiekaarten wordt. Deze kaarten zijn cruciaal voor zelfrijdende auto's en transportdiensten van de toekomst.

HERE heeft geen interesse om TomTom over te nemen, in zijn geheel of gedeeltelijk, vertelde Overbeek tijdens het interview. Eerder gingen er geruchten dat de kaartenmaker dat wel van plan was.