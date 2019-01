Beurs: Lauwe smaak Heineken in lagere AEX

De AEX-index noteerde even na half tien 0,6% in de min op 495,60 puntenn. De Midkap-index ging 0,7% achteruit naar 683,89 punten.

Elders in Europa hadden de verkopers eveneens de overhand. Frankfurt gleed 0,5% weg, terwijl Parijs 0,6% verloor.

Alle ogen zijn deze week gericht op het Verenigd Koninkrijk. Na het uitstel in de voorbije maand zal dinsdag alsnog in het Britse parlement de Brexit-deal van premier May in stemming worden gebracht. In de aanloop naar de stemming zal May vandaag alle zeilen moeten bijzetten om goedkeuring te kunnen krijgen voor de Brexit-deal

Uit China kregen beleggers vanochtend tegenvallend nieuws voorgeschoteld. De export uit de op één na grootste economie wereldwijd liet over december onverwachts een daling zien. De Japanse beurs was vandaag gesloten vanwege een nationale feestdag.

De olieprijs maakte een terugtrekkende beweging in reactie op de economisch mindere gang van zaken in China. De Brent-prijs viel weer terug onder de $60 per vat.

Wall Street zal vandaag ook de deuren gesloten houden vanwege de viering van de geboortedag van Martin Luther King. Deze week komt in de VS het cijferseizoen op gang met onder meer de resultaten van een groot aantal banken, waaronder Bank of America.

In de AEX moest Heineken 2% afstaan. Morgan Stanley heeft het advies voor het bierconcern neerwaarts bijgesteld naar ‘onderwogen’. Arcelor Mittal koerste 0,5% lager in reactie op de verzwakking van de Chinese export. RD Shell had last van de terugtrekkende olieprijzen. De koers van de oliereus daalde 1,1%.

Altice Europe belandde stijf onderaan met een verlies van 5%. Signify keek tegen een koersdaling van 1,2% aan. Randstad werd 0,8% minder waard.

Relx hield als enige fonds de voeten droog en kreeg er 0,3% bij.

Bij de middelgrote fondsen zag ASMI 2,4% van de koers verdampen. Sectorgenoot Dialog Semiconductor heeft in het vierde kwartaal een omzet behaald die uitkwam aan de onderkant van de eigen verwachtingen.

Intertrust raakte 2% kwijt. De commercieel directeur gaat bij de financieel dienstverlener neemt afscheid. Fugro dat vorige week nog goede zaken deed moest onder druk van de terugvallende olieprijzen 1,8% inleveren.

Meer financiële nieuws dagelijks via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!