Brexit en China bezorgen AEX lager slot

De AEX-index sloot 0,7% in de min op 494,99 punten. De Midkap ging 1,1% achteruit naar 681,11 punten. De koersenborden in Londen (-1%), Parijs (-0,4%) en Frankfurt (-0,3%) kleurden eveneens rood.

Volgens beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) gingen de beurzen omlaag, maar gebeurde dat niet bij grote handelsomzetten. „Beleggers namen ook wat winst na het herstel dat we sinds begin dit jaar hebben gezien.”

Beleggers waren tevens in afwachting van de jaarcijfers waarmee bedrijven vanaf deze week komen. „Dan komt er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de economische groeivertraging in de eurozone en de impact van het handelsconflict tussen de VS en China”, aldus Wiersma. De Amerikaanse bankgigant Citigroup rapporteerde vanmiddag als één van de eerste ondernemingen de jaarresultaten. De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML komt volgende week woensdag met cijfers.

Veel ogen van beleggers zijn deze week gericht op het Verenigd Koninkrijk. De Brexit-deal van premier Theresa May wordt dinsdag in stemming worden gebracht in het Britse parlement. „Ik heb veel scenario’s voorbij zien komen wat er kan gaan gebeuren als haar voorstel het niet haalt. De Brexit-stemming leidde vandaag tot onzekerheid bij beleggers”, aldus Wiersma.

Uit China kregen beleggers tegenvallend nieuws voorgeschoteld. De export uit de op één na grootste economie ter wereld liet in december onverwachts een daling zien. De Japanse beurs was vandaag gesloten vanwege een nationale feestdag. De Amerikaanse beurzen koersten vanmiddag 0,4% tot 0,6% in het rood.

In de AEX moest Heineken 3,1% afstaan. De bierbrouwer kreeg een serie adviesverlagingen voor de kiezen. Zakenbank Morgan Stanley heeft het advies voor het bierconcern neerwaarts bijgesteld naar ‘onderwogen’, inclusief een verlaagd koersdoel van €73. Bank Degroof Petercam bracht haar advies voor het aandeel Heineken vandaag omlaag naar ’houden’. Credit Suisse schroefde het koersdoel voor het AEX-fonds omlaag van €80,50 naar €74 bij een ongewijzigd ’underperform’-advies. Goldman Sachs bezorgde Heineken vorige week al een stevige koersdaling op de beurs door een verkoopadvies te geven voor de brouwer.

Het volatiele Franse kabel- en telecomconcern Altice Europe belandde stijf onderaan met een verlies van 8,1%. Daarmee werd de opmars sinds begin van dit jaar een halt toegeroepen.

Biotechnologieconcern Galapagos zakte 3,8%. Levenmiddelenconcern Unilever gaf 1,7% prijs.

Royal Dutch Shell leverde 0,3% in. Het olie- en gasconcern gaat met pensioenuitvoerder PGGM een bod uitbrengen op Eneco. Aan het Nederlands energiebedrijf hangt een prijskaartje van circa €3 miljard.

Verzekeraar Aegon (+1%) was de grootste stijger in de AEX. Staalfabrikant ArcelorMittal (+0,8%) lag er eveneens positief bij.

In de Midkap werden de winnaars aangevoerd door de vastgoedfondsen WDP (+2,1%) en Wereldhave (+1,7%). Air France KLM vloog 1,5% hoger. Het luchtvaartconcern profiteerde van de licht lagere olieprijs.

Metalenfabrikant AMG (-3,3%) was de grootste verliezer onder de Midkappers. Ingenieurskantoor Arcadis (-3,2%) was eveneens een achtblijver.

Intertrust raakte 2% kwijt. Commercieel directeur Henk Pieter van Asselt gaat bij de financieel dienstverlener afscheid nemen.

Smallcapfonds BinckBank klom 0,3%. Saxo Bank liet weten goede vooruitgang te boeken bij zijn voorbereiding van het overnamebod op de onlinebroker.

Op de lokale markt werd beursbedrijf Euronext 1,1% meer waard, na lancering van het overnamebod op de Noorse branchegenoot Oslo Børs.

