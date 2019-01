Omzet Dialog aan onderkant bandbreedte

De sectorgenoot van onder meer ASMI en BE Semiconductor wist 431 miljoen dollar aan omzet te verdienen in de laatste drie maanden van vorig jaar. Dialog had eind oktober een prognose uitgesproken voor een omzet van 430 miljoen tot 470 miljoen dollar.

Over heel 2018 boekte de Britse chipmaker een omzet van ruim 1,4 miljard dollar. Dit bedraagt een groei van 7 procent op jaarbasis. De overname van het bedrijf Silego Technology, die eind 2017 werd afgerond, heeft de prestatie van de chipmaker opgekrikt. Ook de verkopen van duurzame Bluetooth-producten hebben een positieve bijdrage geleverd.

De definitieve cijfers worden op 6 maart bekendgemaakt.