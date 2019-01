Welzijn kippen bij fastfoodketens extreem slecht geregeld

Dierenrechtenorganisatie World Animal Protection maakte een ranglijst van de grote fastfoodbedrijven.

Starbucks, Subway en Buerger King komen er met een ’matig’ het best van af. Deze ketens hebben in ieder geval in sommige regio’s de ambitie van plofkippen af te stappen en het leven van vleeskippen te verbeteren.

Beleid

De allerslechtst scorende keten is pizzeria Domino’s. De keten lijkt niet eens beleid te hebben op het gebied van dierenwelzijn.

McDonald’s, Pizza Hut en KFC doen het ook niet goed met een ’zeer matig’. Over het algemeen concludeert World animal Protection dat er bij de grote snackketens weinig transparantie is over het welzijn van de kippen die worden gebruikt.