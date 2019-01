Column: Komende twintig jaar worden mooi

Zal Trump een deal sluiten met de Chinezen en zo ja, hoe zal die eruitzien? Hoe loopt de Brexit-saga af? Blijft de Federal Reserve bij de eerder ingezette koers van renteverhogingen of maakt zij in de loop van het jaar een draai? Hoe zullen de bedrijfswinsten op dit alles reageren? Het mag duidelijk zijn: beleggen is niet eenvoudig en het voorspellen van beurskoersen is een hachelijke bezigheid.

Een veel langere termijn

Beleggen doe je echter voor de langere termijn en het is om die reden veel interessanter wat beurskoersen over een periode van vele jaren doen. Bijvoorbeeld de komende tien tot twintig jaar. Over een dergelijk lange periode worden door beleggingsinstellingen zelden rendementen verstrekt. Dat zouden ze echter wel moeten doen. Het zegt namelijk veel meer. Zo heeft iedereen momenteel zijn mond vol over het einde van een van de langste bullmarkets ooit. De huidige opgaande markt duurt immers al bijna tien jaar. Er wordt daarbij vooral gekeken naar de fenomenale rendementen die er in deze periode zijn of hadden kunnen worden gerealiseerd.

De laatste 20 jaar

Maar, het zou wellicht interessanter zijn om eens te kijken naar het rendement over de afgelopen twintig jaar. De periode sinds januari 1999. Een mooi beginpunt, want tevens de datum van de girale invoering van de euro. De rendementen blijken nogal mee te vallen. Zo rendeerde de S&P 500 over deze periode inclusief herbelegde dividenden in dollars gemeten gemiddeld bijna 5,5 procent per jaar. In euro’s was het rendement nagenoeg hetzelfde; 5,55 procent per jaar.

En de AEX? Die bleef hier nog bij achter. De AEX-herbeleggingsindex over de afgelopen twintig jaar kende een rendement van gemiddeld ruim 2,6 procent per jaar. In 1999 had u uw geld ook tegen een rente van 3 procent kunnen vastzetten. Het relativeert het rendement op aandelen over deze periode. Wat zeggen deze getallen? Het zegt dat de afgelopen twintig jaar gekenmerkt werden door de slechtste rendementen sinds de Grote Depressie (de crisis van de jaren dertig uit de vorige eeuw). Sindsdien bedroeg het rendement gemiddeld namelijk 10,7 procent voor de S&P 500. Voor de AEX zijn deze cijfers helaas niet voorradig.

De slechtste periode

De afgelopen twintig jaar waren historisch de slechtste periode op de beurs sinds de crisis van de jaren dertig. Nu geldt er op de beurs een wetmatigheid die altijd opgaat. Die houdt in dat koersen op de lange termijn altijd tenderen naar het gemiddelde. Reversion to the mean, in goed Engels. Houd er met andere woorden rekening mee dat de komende twintig jaar (veel) beter worden dan de afgelopen twintig jaar. Na een langdurige periode van rendementen ver beneden het gemiddelde volgt waarschijnlijk een periode met bovengemiddelde rendementen. Neem echter wel het feit in ogenschouw dat het een periode van twintig jaar betreft. Daar zullen ongetwijfeld ook mindere periodes tussen zitten.

Nieuwe giganten

Waar de afgelopen tien jaar werden gedomineerd door de opmars van technologiegiganten als Apple, Amazon, Alphabet en Facebook, is het geen boude veronderstelling dat er in de komende periode nieuwe grootmachten zullen opstaan. Misschien zijn het bedrijven die we nu al kennen, maar die nog niet zo groot zijn. Misschien zijn het bedrijven waar nu nog niemand van heeft gehoord. Maar dat er nieuwe zullen ontstaan, staat vast. Dat gebeurt nu eenmaal op de beurs. Bedrijven komen en gaan.

Beleggers doen er in ieder geval verstandig aan (veel) verder te kijken dan alleen 2019. Op zo’n korte termijn zijn rendementen veel moeilijker in te schatten. Over een jaar kan de AEX op 440 punten staan, maar net zo goed op 540.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer