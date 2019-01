Eindelijk bewijs: Huizen duurder door Airbnb-verhuur

De Vrije Universiteit deed onderzoek naar huizenprijzen in Los Angeles, waar in sommige buurten extra regelgeving tegen Airbnb-verhuur is ingevoerd. Verhuurders moeten hier dezelfde vergunning hebben als een hoteleigenaar.

Prijsstijging

Na 2,5 jaar bleken de huizenprijzen in gemeenten in Los Angeles die Airbnb niet aan banden legden 4% hoger dan in buurten die dat wel deden. Het aanbod van kamers en appartementen was in buurten zonder regels ook 15 tot 20% hoger.

Volgens de onderzoekers is het prijsverschil te verklaren doordat investeerders huizen opkopen om te verhuren en zo de prijzen opdrijven, en doordat consumenten een hogere huizenprijs kunnen betalen omdat ze die deels terugverdienen aan verhuurinkomsten. Huurders trekken aan het kortste eind.

Amsterdam

Het prijsopdrijvende effect van Airbnb wordt ook in Amsterdam vermoed, hoewel daar ook iets anders speelt. In de dichtbevolkte Nederlandse hoofdstad zorgen toeristen met rolkoffers voor veel meer overlast. In de drukste straten zijn de huizenprijzen daarom lager dan in omliggende buurten.