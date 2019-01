Continental waarschuwt voor lagere winstmarge

Continental verwacht een winstmarge tussen 8 en 9 procent. De marge lag vorig jaar op 9,2 procent, volgens voorlopige resultaten. De omzet zal dit jaar uitkomen tussen 45 miljard en 47 miljard euro. Dit is lager dan wat analisten verwachtten. Zij rekenden in doorsnee op een omzet van 46,6 miljard euro voor 2019. In 2018 was de omzet 44,4 miljard euro.

Vorig jaar gaf Continental twee keer een winstwaarschuwing. Het bedrijf gaf ,,technologische ontwikkelingen in de auto-industrie en volatiele marktomstandigheden'' de schuld. De kosten van materialen stijgen. Ook zorgen wereldwijde handelsspanningen, onduidelijkheid over de brexit en de krimp van de Chinese automarkt voor tegenwind.

Continental maakt zijn definitieve cijfers op 7 maart bekend.