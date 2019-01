'Etihad verdubbelt belang Jet Airways'

Met een belang van 49 procent zou Etihad de grootste aandeelhouder worden. Naresh Goyal, de oprichter en ook president-commissaris bij Jet, geeft daarbij zijn controlerende belang van 51 procent op. Hij houdt daar naar verwachting zo'n 20 procent van over. Voor Etihad was dit een belangrijke voorwaarde om meer geld in Jet te steken.

Goyal zou eerder al hebben toegezegd om zijn controlerende belang in de noodlijdende luchtvaartmaatschappij te verkopen. Hij zou dat aan drie potentiële investeerders hebben beloofd. Naast Etihad zou het gaan om het Indiase Tata Group en een consortium van Air France-KLM en Delta Air Lines.

Lening

Jet heeft begin dit jaar al een aflossing op een lening gemist. Het bedrijf schreef in negen van de elf laatste jaren rode cijfers als gevolg van de enorme prijsdruk op de intens competitieve Indiase luchtvaartmarkt.

Het bedrijf zelf ontkent overigens dat er gesprekken zijn gevoerd of beslissingen zijn genomen over de verkoop van belangen. Het aandeel Jet liet een koerssprong van circa 17 procent zien op de beurs in Mumbai.