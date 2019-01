Groeizorgen drukken op beurzen

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent lager op 494,57 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 682,98 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,9 procent.

De FTSE in Londen zakte 0,9 procent. De Britse premier Theresa May acht de kans groter dat het parlement de brexit zal tegenhouden dan dat het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de Europese Unie vertrekt. May vreest echter voor het vertrouwen in de democratie als de brexit wordt tegengehouden.

Rood

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het rood. Kabel- en telecomconcern Altice Europe stond onderaan met een verlies van 4,7 procent. Bierbrouwer Heineken zakte 2,8 procent na adviesverlagingen door Morgen Stanley en Bank Degroof Petercam. In de MidKap sloot metalenspecialist AMG de rij met een min van ruim 3 procent. Vastgoedbedrijf WDP ging aan kop met een plus van 1,6 procent.

BinckBank bleef onveranderd. Saxo Bank liet weten goede vooruitgang te boeken bij zijn voorbereiding van het bod op de onlinebroker. Beursbedrijf Euronext daalde 0,6 procent, na lancering van het overnamebod op de Noorse branchegenoot Oslo Børs.

Negatief

In Kopenhagen zakte sieradenverkoper Pandora 7 procent na een negatief rapport van Morgan Stanley. Het Britse modehuis Burberry profiteerde van een adviesverhoging door Bank of America en won 0,6 procent.

Continental daalde 0,2 procent in Frankfurt. De Duitse bandenmaker waarschuwde voor lagere winstmarges in het nieuwe jaar. Dialog Semiconductor steeg 2,9 procent. Het chipbedrijf heeft de omzet in het vierde kwartaal aan de onderkant van de eigen verwachtingen zien uitkomen.

De euro was 1,1453 dollar waard, tegen 1,1475 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent goedkoper op 50,54 dollar. Brentolie zakte 1,8 procent in prijs tot 59,38 dollar per vat.