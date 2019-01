Albert Heijn gaat flink uitbreiden in België

Albert Heijn is al sinds 2011 actief in Vlaanderen en heeft er nu 42 winkels. Door het samengaan van Ahold en het Belgische Delhaize in 2016 rees de vraag of het niet beter was de Belgische Albert Heijns om te vormen tot Delhaize-winkels. Het gefuseerde supermarktconcern heeft de situatie een tijdje aangekeken, maar wil in België toch verder met Albert Heijn.

Delhaize Le Lion telt rond de 800 winkels in België. Dat moeten er over drie tot vier jaar zo'n 900 zijn. De Delhaize-filialen zullen ook gaan samenwerken met webwinkel Bol.com. De Belgische Albert Heijn-zaken hebben nu al pakketophaalpunten van Bol.com, net als in Nederland het geval is.