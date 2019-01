Gevallen topvrouw ABN Amro naar Julius Baer

Zoutendijk maakte een jaar geleden haar vertrek als president-commissaris bij ABN Amro bekend. Officieel zwaaide zij enkele maanden later af op de algemene aandeelhoudersvergadering. Julius Baer droeg haar maandag voor als kandidaat voor de raad van commissarissen. De aandeelhouders van de Zwitserse vermogensbeheerder stemmen in april over de definitieve benoeming.

In een persbericht roemt president-commissaris Daniel Sauter de ‘internationale financiele dienstverleningsachtergrond’ van Zoutendijk: „Die is ideaal om de kennis te verdiepen en het perspectief te verbeteren van onze raad van commissarissen.”

Als relatief onbekende bankier die lang in het buitenland bij Standard Chartered had gewerkt, trad Zoutendijk in 2014 toe tot de raad van commissarissen van ABN Amro. Twee jaar later volgde zij Rik van Slingelandt op als voorzitter. Over haar functioneren ontstond echter intern felle kritiek, omdat zij te solistisch zou optreden. Nadat het opvolgingsproces van ceo Gerrit Zalm ontaardde in chaos, kwam Zoutendijk ook in botsing met zijn opvolger Kees van Dijkhuizen.

Julius Baer maakte eind vorig jaar een vertrek uit Nederland bekend. De bank verkocht zijn Nederlandse activiteiten, met meer dan €1 miljard onder, aan de concurrent Wealth Management Partners (WMP). Julius Baer wil zich alleen nog richten op activiteiten in de kernlanden.