Citigroup verdient minder met obligatiehandel

Daarmee kwamen de inkomsten uit obligatiehandel uit op het laagste niveau in zeven jaar. Citigroup had te kampen met de onrust op de beurzen waardoor veel klanten aan de zijlijn bleven. Ten opzichte van de voorgaande periode was zelfs een inkomstendaling bij obligaties met 39 procent te zien.

Met de handel in aandelen werd wel meer verdiend dan een jaar eerder, maar in vergelijking met het derde kwartaal daalden hier de inkomsten. De omzet uit zakenbankieren, bijvoorbeeld het adviseren bij fusies en overnames, bleef op jaarbasis nagenoeg gelijk.

Winst

De bank boekte een nettowinst in het afgelopen kwartaal van 4,3 miljard dollar. Een jaar eerder was dit nog een min van 18,9 miljard dollar, maar dat kwam vanwege eenmalige lasten voor de verandering van het Amerikaanse belastingstelsel. De baten daalden op jaarbasis met 2 procent tot 17,1 miljard dollar. Op kwartaalbasis was dit een afname van 7 procent.

Over heel 2018 werd een winst in de boeken gezet van 18 miljard dollar met baten van 72,9 miljard dollar. Dat was in 2017 nog een min van 6,8 miljard dollar op inkomsten van 72,4 miljard dollar. Als de effecten van de Amerikaanse belastingwijzigingen buiten beschouwing worden gelaten, dan was de winst vorig jaar met 14 procent gestegen, aldus het financiële concern.

Citigroup is de eerste grote bank in de Verenigde Staten die met kwartaalcijfers komt. Later deze week komen nog resultaten van branchegenoten JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley en Goldman Sachs.