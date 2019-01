Column: Booking.com biedt kansen

Booking.com is een online travel agency (OTA) en wereld markleider in online hotelreserveringen. Het van oorsprong Nederlandse Booking.com kwam in 2005 in handen van het Amerikaanse Priceline. Booking.com zorgt inmiddels voor 80% van de omzet van Booking Holdings.

Management

Jeff Boyd was vanaf 2002 CEO van het bedrijf. Hij werd op 1 januari 2014 opgevolgd door Darren Huston, maar die moest in 2016 al weer het veld ruimen. Op 1 januari 2017 startte Glen D. Fogel als zijn opvolger. De Nederlandse Gillian Tans is sinds april 2016 CEO van Booking.com. Zij werkt al sinds 2002 voor Booking.com en had samen met de vroegere CEO Kees Koolen grote invloed op de wereldwijde groei van omzet en winst van Booking.com.

Bedrijfsstrategie en Outlook

De online reismarkt is sterk groeiend, maar beslaat toch nog slechts 11 % van de totale reismarkt. We verwachten daarom, dat de positie van het wereldwijde online reisbureau van Booking Holdings in het volgende decennium zal toenemen. Van ieder boeking incasseert Booking Holdings gemiddeld 15% aan commissies. Booking Holdings keert geen dividend uit.

Booking.com heeft een toonaangevend netwerk van hotels en andere diensten opgebouwd, dat een groeiend aantal gebruikers kent. In ontwikkelde markten is het repliceren van het toonaangevende netwerk van Booking.com in Europa (te) duur gebleken voor de belangrijkste concurrenten. In China breidt het bedrijf zijn leiderschap uit door partnerschappen met Ctrip- en Meituan-Dianping en door gebruikt te maken van de platforms van haar eigen merken Booking.com en Agoda.com.

Deze sterke en groeiende netwerkposities zijn goed voor de toenemende wereldwijde verschuiving naar boekingen via mobiele applicaties. Booking.com is in 114 markten over de hele wereld actief. Booking.com is beschikbaar in 43 talen. Dagelijks worden 1,5 miljoen kamers geboekt via Bookings.com. Bookings.com heeft 198 kantoren in 70 landen (alle continenten). Het hoofdkantoor met alle IT-diensten en marketing is nog altijd in Amsterdam.

Bedrijven die het grootste risico vormen voor Booking, hebben al klantverkeer en budgetten om het netwerk dat Booking heeft gebouwd te repliceren. Gerichte toetreding van Google, AirBnB, Facebook, Amazon en anderen kan het huidige handjevol spelers met een dominante schaal verdubbelen, wat leidt tot een serieuze impact op de winstgevendheid.

Mooie winstgroei

Bookings Holdings toont de laatste 10 jaar een dubbel cijferige groei van de winst per aandeel.

Eind 2017 beschikte Booking.com over ongeveer 400.000 traditionele hotels in haar netwerk.

Booking.com en Expedia hebben elk meer dan 30% van de OTA-markt in handen. Naast het 70% aandeel van deze twee bedrijven is de markt sterk gefragmenteerd. Naarmate de schaal toeneemt, neemt ook het inzicht van het consumentengedrag toe.

Waardering

Booking Holdings verdiende over de laatste 15 jaar gemiddeld ruim 22% op iedere ingehouden euro winst. In totaal werd er in die 15 jaar € 15,5 miljard verdiend. Consensus prognoses van de WPA’s vertalen zich in een REV voor de komende 3 jaar van ruim 20%. Er werd er voor een bedrag van € 8,6 miljard aan aandelen ingekocht. Met een huidige koers $1665,- is het aandeel ruim ondergewaardeerd.

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.