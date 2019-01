'Wall Street gaat lager openen'

De export van China ging in december onverwacht omlaag, net als de import. De cijfers geven aan dat de handelsoorlog met de Verenigde Staten de Chinese economie ondermijnt. Bedrijven die gevoelig zijn voor een afkoelende Chinese economie kunnen onder druk komen te staan, zoals Boeing, Caterpillar, Apple en General Motors (GM), evenals bedrijven in de chipsector.

Citigroup verdiende in het afgelopen kwartaal minder met de obligatiehandel. De bank gaat naar verwachting later openen. Later in de week komen nog resultaten van branchegenoten JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley en Goldman Sachs.

Overnamenieuws

Andere grote bedrijven in New York die deze week met kwartaalpublicaties komen, zijn luchtvaartconcerns Delta Air Lines en United Continental, vermogensbeheerder BlackRock, creditcardmaatschappij American Express, zorgverzekeraar UnitedHealth, verfproducent PPG Industries, videostreamingsdienst Netflix en oliedienstverlener Schlumberger.

Verder is er overnamenieuws. De Amerikaanse goudproducent Newmont Mining gaat fuseren met zijn Canadese branchegenoot Goldcorp in een aandelendeal ter waarde van 10 miljard dollar. Door de samenvoeging ontstaat 's werelds grootste gouddelver. Krantenuitgever MNG Enterprises, eigenaar van onder meer The Denver Post en The Boston Herald, wil branchegenoot Gannett kopen voor bijna 1,4 miljard dollar. Gannett is uitgever van USA Today.

PG&E

Elektriciteitsbedrijf PG&E, wiens apparatuur mogelijk de bosbranden eind vorig jaar in Californië veroorzaakte, staat een zware koersval te wachten. Een faillissement van PG&E lijkt aanstaande en de topvrouw kondigde haar vertrek aan. De koers ging zeer hard omlaag de laatste tijd in de nasleep van de bosbranden, de dodelijkste ooit in de staat Californië.

Kledingketen Abercrombie & Fitch kwam met vooruitzichten en lijkt lager te openen. Sportkledingmaker Lululemon Athletica verhoogde de winstverwachting voor 2018 en staat hoger voorbeurs.

De beurzen in New York sloten vrijdag overwegend vlak. De Dow-Jonesindex sloot iets lager op 23.995,95 punten. De brede S&P 500 zakte eveneens een fractie, tot 2596,26 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 6971,48 punten.