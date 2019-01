Pornobankier komt weg met berisping

Door „veel meer dan toelaatbaar” zijn werktijd ondoelmatig te besteden, en dan ook nog eens zoektermen in te tikken die onder meer verwijzen naar pornografische animatiefilms, heeft de bankier het vertrouwen van zijn klanten geschaad, vindt de tuchtcommissie. Die noemt zijn handelen onzorgvuldig en niet-integer.

De bankier zelf vond dat de tuchtrechter niets over zijn zaak kon zeggen, omdat de kwaliteit van zijn werk niet leed onder het feit dat hij onder werk tijd veelvuldig voor privédoeleinden met zijn computer bezig was. Die redenering gaat er niet in: het dubieuze zoekgedrag kan namelijk zo afstralen op de bank, dat het vertrouwen van klanten alsnog wegsmelt.

De man is inmiddels weg bij zijn werkgever, blijkt uit de uitspraak. Hij ziet in dat wat hij deed fout was, en is in therapie gegaan om de oorzaken aan te pakken. Daarom houdt de tuchtcommissie het bij een milde straf.

Drie andere bankiers komen er minder goed van af, blijkt uit gelijktijdig gepubliceerde uitspraken. Een medewerker die klantgegevens op een usb-stick kopieerde, mag negen maanden zijn beroep niet uitoefenen. Een andere bankier, die de rekeninggegevens bekeek van familie, collega’s en buurtgenoten, krijgt een beroepsverbod van vier maanden. Een risicomanager die twee gigabyte aan vertrouwelijke gegevens wilde meenemen naar een nieuwe werkgever, mag een jaar niet in de sector werken.