Raamwerkovereenkomst Fugro voor Brits spoor

Network Rail gaat de technologie van Fugro toepassen waarmee gegevens in de vorm van data maar ook beeld en video verzameld kunnen worden, met minimale storingen van het treinverkeer. Met deze technologie werd al in 2015 getest, op ruim 500 kilometer spoor. Het resultaat was dat er minder werkkrachten nodig waren en het spoor in een versneld tempo vernieuwd werd.

Fugro is niet het enige bedrijf dat de spoorwegen in Groot-Brittannië mag onderzoeken. Network Rail gaat ook van diensten van het Britse Severn Partnership gebruik maken.